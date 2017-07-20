Bu hafta başından itibaren Makedonya’nın birçok şehrindeki farklı noktalarda asılan 15 Temmuz demokrasi zaferi afişleri, bu akşamdan itibaren Makedonya meydanındaki led ekranda da yer aldı.
T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı – TİKA tarafından hazırlanan afişlerde, Türkçe, İngilizce, Makedonca ve Arnavutça olarak “Demokrasi Kazandı” yazısı yer aldı.
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