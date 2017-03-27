Bugün birinci oturumunu gerçekleştiren Makedonya meclisinin gündem maddeleri Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin oylanması ile Meclis Başkanının seçimi olarak gösteriliyor.

Ancak ülkedeki mevcut siyasi kriz meclise de taşındı. Komisyon üyelerinin teklifi ve oylanması gerek madde için çoğunluğunu VMRO-DPMNE milletvekillerinin oluşturduğu tam 57 milletvekili söz hakkı istedi. VMRO-DPMNE milletvekillerinin kullandıkları söz haklarına yine VMRO-DPMNE milletvekilleri cevap verince 2 saatte 57 kişilik listeden sadece üçü geçildi.

Bir saatlik ara verilen oturum yine devam ederken, komisyon üyelerinin oylanmasının yapılacağı maddenin konuşmacı listesi göz önüne alındığında birkaç gün sürebileceği konuşuluyor.

Şilegov: “Meclis Başkanı Adayımız Talat Caferi”

Oturuma verilen arada basın toplantısı düzenleyen SDSM milletvekili Petre Şilegov, VMRO-DPMNE’nin meclisteki tutumunu eleştirdi.

Koordinasyon toplantısında komisyon başkanının VMRO-DPMNE’ye verilmesini bile kabul ettiklerini hatırlatan Şilegov, “Şimdi VMRO-DPMNE milletvekilleri kendilerinden birinin komisyon başkanlığına seçilmesini uzatıyor” ifadelerini kullandı.

Şilegov, koalisyon olarak Meclis Başkanı adaylarının Talat Caferi olduğunu açıklarken, bugün itibariyle 20 milletvekilinin imzasıyla Caferi’nin Başkanlığı için başvuruda bulunduklarını sözlerine ekledi.

VMRO-DPMNE milletvekili İliya Dimoski ise SDSM liderinin dün “Tartışmalarımız mecliste yapalım” teklifine atıfta bulunarak, “Bugün görüyoruz ki SDSM milletvekilleri meclisteki tartışmalara katılmıyor” ifadelerini kullandı.

Meclis yönetmeliğine göre bir madde hakkındaki tartışmalar bitmeden diğer maddeye geçilemeyeceğini belirten Dimoski, SDSM’nin Meclis Başkanı adayına saygı duyduklarını ancak başka 20 milletvekilinin de teklif verebileceğini hatırlatarak komisyonun bu yüzden göreve başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Makedonya meclisinde Meclis Başkanlığı için teklif Seçim ve Atamalar Komisyonu veya 20 milletvekilinin imzasıyla yapılabiliyor.

30 Aralık’ta kurucu meclis oturumu yapılırken, bu oturumda sadece milletvekillerinin görevleri tasdik edildi. Geçen hafta koordinasyon toplantılarında varılan anlaşma gereği kurucu oturumun devamı bugün başladı.





120 koltuklu Makedonya meclisinde Türk Demokratik Partisinden Yusuf Hasani ve Türk Hareket Partisinden Enes İbrahim Türk milletvekilleri olarak yer alıyor.