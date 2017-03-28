Yeni Meclis Başkanının seçilmesi gereken Makedonya meclisinin birinci oturumu, partiler arası içtüzüğün farklı yorumlanmaları nedeniyle bir süre daha uzayacağa benziyor.

Bugün saat 12’de devam etmesi beklenen birinci oturumda, üçüncü madde olan Seçim ve Atamalar Komisyonu Başkanı ve üyelerinin teklifi ile oylanması görüşülecek. Ancak 50’nin üzerinde milletvekilinin söz hakkı aldığı ve sonsuz cevap hakkına sahip olduğu düşünüldüğünde, dünkü örneği de göz önüne alarak bu maddenin hafta boyunca görüşülmeye devam edebileceği düşünülüyor.

VMRO-DPMNE milletvekilleri dün söz hakkını kullanan milletvekili arkadaşlarına cevap vererek oturumu uzattı. SDSM’den buna tepki gelirken, meclis çoğunluğun Başkan seçmesine olanak sağlamalarını istedi.

VMRO-DPMNE ise yeni Meclis Başkanının Arnavut platformunu reddetmesini isterken, daha önceden SDSM’nin de meclis çalışmalarını nasıl engellediğini bildiklerini kaydetti.

SDSM, Talat Caferi’nin Meclis Başkanı olarak 20 milletvekilinin imzasıyla teklif edildiğini açıkladı. Ancak içtüzüğe göre bir madde üzerindeki tartışmalar bitmeden genel kurul diğer maddeye geçemiyor. Bu yüzden ancak komisyon üyelerinin oylanması maddesinden sonra yeni başkanının seçimi yapılabilecek.

Diğer yandan SDSM’yle koalisyonda olan Besa partisi, Caferi’nin Meclis Başkanlığını desteklemeyeceklerini açıkladı. SDSM, BDİ, Besa ve “Arnavut Birliği” koalisyonun 67 milletvekili bulunurken, Besa’nın Meclis Başkanını desteklememesi halinde bu sayı 62’ye düşecek. 120 koltuklu Makedonya meclisinde Meclis Başkanı oy çokluğuyla seçiliyor.