Birçok alanda ikili ilişkilerini günden güne geliştiren Makedonya ile Türkiye arasında 20 Ekim 2014’te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Makedonya Cumhuriyetinin Kazakistan Cumhuriyetindeki temsilinin Türkiye Cumhuriyeti Astana Büyükelçiliği imkânlarından yararlanılarak gerçekleştirilmesine ilişkin mutabakat muhtırası, dün TBMM tarafından 198 milletvekilinin 197 “evet” oyuyla geçti.

Söz konusu muhtırayla birlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin Astana Büyükelçiliğinde, Makedonya Cumhuriyetinin temsili amacıyla üç odadan oluşan bir mekan bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 1/159 sayılı kanun tasarısının gerekçesinde, “Bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana Makedonya Cumhuriyetine her alanda verdiğimiz desteğin ilave bir nişanesi olarak, Makedonya’nın Astana Büyükelçiliğimizin fiziki imkanlarından yararlanma esaslarını düzenleyen söz konusu muhtıranın yürürlüğe girmesiyle birlikte, iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir boyut ekleneceği değerlendirilmektedir” denildi.