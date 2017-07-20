



Makedonya’nın başkenti Üsküp’te bugün Makedonya Avrupa Atlantik Konseyi organizasyonunda NATO’nun Türk Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem’in katılımıyla toplantı düzenlendi.

Büyükelçiler, sivil toplum teşkilatları temsilcileri ve uzmanların katıldığı programda konuşan İldem, Makedonya isim sorununu çözer çözmez NATO’dan üyelik daveti alacağı mesajını verdi. İldem ayrıca NATO’nun Makedonya’da yapılacak reformları da dikkate aldığını belirtti.



Makedonya Avrupa Atlantik Konseyi Başkanı İsmet Ramadani yaptığı konuşmada yeni hükümetin NATO yolunda ilerleme kaydetmesi için özellikle organize suç örgütleri ve yolsuzlukla mücadele, bağımsız yargı, insan hakları, etnikler arası ilişkiler ve komşu ülke ilişkilerine öncelik tanıması gerektiğini vurguladı.