



Geçtiğimiz günlerde Sırbistan’ın Makedonya Büyükelçiliğindeki diplomatlarını geri çekmesiyle Üsküp ile Belgrat arasında başlayan krizin çözümü için başlatılan görüşmeler devam ediyor.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından bu kez iki ülke Dışişleri Bakanları Nikola Dimitrov ile İvica Daçiç Sırbistan’ın Niş şehrinde bir araya gelecek.

Görüşmenin arından Dimitrov ile Daçiç’in ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Sırbistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Sırbistan Büyükelçisi Duşanka Divyak Tomiç’in 31 Ağustos tarihinde Üsküp’e geleceği, 1 Eylül’de ise Başbakan Zoran Zaev’den görüşme talep edeceği öğrenildi.