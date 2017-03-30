Avrupa Birliği strateji programının uygulanması için Kosova ve Makedonya sınır işbirliği kapsamında “Stançiç-Bellanoc” sınır kapısının açılması için üçlü görüşme gerçekleştirildi.

Üsküp’teki AB Merkezi’nde Büyükelçi Samuel Zbogar’ın himayesinde, Kosova ve Makedonya Hükümeti yetkilileri ile AB temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Görüşmeye Kosova’yı temsilen Yerel Yönetimler Bakan Yardımcısı Bajram Gecaj katıldı. Gecaj, “Stançiç-Bellanoc” sınır kapısının açılması için Kosova Hükümeti’nin üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceğini belirtti.

Yeni sınır kapısının açılması için hazırlıkların son aşamada olduğunu belirten Gecaj, söz konusu projenin uygulanmasının önemine vurgu yaptı.

Kaynak: Kosovaport