Katar’ın, vize uygulamasını kaldırdığı 80 ülke arasında Makedonya da kendine yer buldu.

Makedonya vatandaşları bugün itibariyle Katar’a sadece pasaportla giriş yapabilecek. Makedonya dahil 47 ülkenin vatandaşları Katar’da en çok 30 gün kalabilecek ve bu süreyi 30 gün daha uzatabilecek. Diğer 33 ülke vatandaşları için ise bu süre 180 gün olarak açıklandı.

Son iki aydır körfez ülkelerinin ambargosuyla karşılaşan Katar’ın, bu hamleyle turizmi canlandırmak hedefinde olduğu kaydedildi.



Katar'ın başkenti Doha'dan Üsküp'e doğrudan uçak seferleri geçtiğimiz haftalarda başlatılmıştı.