Makedonya ile Bulgaristan Başbakanları Zoran Zaev ve Boyko Borisov, işbirliği ve iyi komşuluk alanlarını kapsayan anlaşmayı bugün imzaladı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ziyaret kapsamında, Borisov Makedonyalı mevkidaşı tarafından törenle karşılandı. Daha sonra baş başa görüşme gerçekleştiren ikili, ardından işbirliği anlaşmasını imzaladı. Ulaştırma Bakanları ve Ekonomi Bakanları da kendi alanlarındaki işbirliği anlaşmalarına imza attı.



Zaev ile Borisov, anlaşmaların imzalanması vesilesiyle ortak basın toplantısı düzenledi.

Zaev: “Makedonya ve Bulgaristan Tarihi Bir Adım Attı”

İmzalanan anlaşmaların siyasi iradenin bulunduğu yerde sorunların çözüleceğine bir kanıt teşkil ettiğini söyleyen Zaev, “Makedonya Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti ileriye yönelik tarihi bir adım attı. Birlikte, geçmişimizi geleceğimizin temeli olarak koyduk ve bununla iki ülkenin ile bölgenin istikrarlı gelişiminin yolunu açtık” ifadelerini kullandı.



Zaev, anlaşmanın iki tarafın çıkarları doğrultusunda olduğunu ve işbirliği ile dostluk ilişkileri alanında bölgeye örnek teşkil etmesini temenni etti.

İki ülke arasındaki dostluğun bundan sonraki süreçte artarak devam edeceğini kaydeden Zaev, “Bu anlaşma, halklarımızın refahı doğrultusunda iki ülkenin başta ekonomi olmak üzere her alanda ilişkilerini geliştirmesine vesile olacaktır” diye konuştu.

Konuk Başbakan Borisov, hem Makedonya hem de Bulgaristan’daki yetkililerin aylarca bu anlaşma üzerinde çalıştığını ve anlaşmaların iki ülke için önemli olduğunu vurguladı.



Borisov, “20 yıl önce kan dökülen bu topraklarda barışın mümkün olduğunu gösteriliyor” diyerek AB’den olumlu bir cevap beklediklerini ve anlaşmanın öneminin 10 yıl sonra daha iyi anlaşılacağını sözlerine ekledi.

Basın toplantısının ardından heyetler aile fotoğrafında buluştu.



Zaev ile Borisov, beraberindeki heyetlerle birlikte yarın İlinden kutlamaları vesilesiyle Üsküp’teki Az. Spas kilisesinde Gotse Delçev’in mezarına çelenk bırakacak.