Bulgaristan Başbakanı Boyk Borisov, Makedonyalı mevkidaşı Zoran Zaev’in daveti üzerine bugün iki günlük resmi Makedonya ziyaretine başlıyor.

En üst düzey devlet töreniyle karşılanacak olan Borisov, Zaev ile başa baş görüşme yapacak. Heyetler arası görüşmelerin ardından iyi komşuluk ve işbirliği anlaşmasına imza atılacak. İki Başbakanın imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi öngörülüyor.

Bulgaristan Başbakanının önderliğindeki heyetin yarın 2 Ağustos İlinden kutlamalarına katılması bekleniyor.