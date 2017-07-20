Makedonya meclisinin Dış İlişkiler Komisyonu, bugün düzenleyeceği kapalı oturumda Makedonya ile Bulgaristan arasında imzalanması beklenen iyi komşuluk ilişkileri anlaşmasının taslağını görüşecek.

Başbakan Zoran Zaev’in komisyon toplantısına katılarak anlaşmanın içeriği hakkında üyelere bilgi vermesi bekleniyor.

20 Haziran’da Bulgaristan’da görüşen iki ülke Başbakanları Zoran Zaev ve Boyko Borisov, anlaşmanın İlinden Ayaklanmasının yıldönümü olan 2 Ağustos’ta imzalanacağın açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Bulgar mevkidaşı Ekaterina Zaharieva ile görüşen Dışişleri Bakanı Nikla Dimitrov, anlaşmanın içeriği hakkında uzlaşma sağlandığını belirterek, bölgede dostluk ilişkileri kurmak için çalıştıklarını göstermek amacıyla bu anlaşmanın önemli olduğunu söyledi.

VMRO-DPMNE, anlaşmanın neler içerdiği yönünde bugüne kadar birçok kez soru sordu ancak ne Makedonya ne de Bulgaristan hükümetleri henüz buna bir yanıt vermedi.