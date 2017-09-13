



Bugün başbakanlıkta Makedonya hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınması konusunda bir anlaşma imzalanacak.

İmzalar Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski ile Bosna Hersek Ulaştırma ve İletişim Bakanı İsmir Yusko tarafından atılacak.

İmza töreninde Makedonya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Goran Sugareski de yer alacak. Ayrıca Sugareski’nin Bosnalı mevkidaşı ile ikili görüşme de gerçekleştirmesi bekleniyor.