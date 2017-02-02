Makedonya genelinde sabah saatlerinde soğuk, bulutlu ve sisli hava hakim oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 200 metreye kadar indi.
Kalkandelen’dki hava sıcaklığı -8 dereceye kadar düşerken, Üsküp’te -7, Kumanova’da -5, İştip’te -4, Pirlepe ve Manastır’da -2, Debre, Ohri ve Gevgeli’de 0 derece olarak ölçüldü.
Başkent Üsküp’te de yoğun bir sis gözlemlenirken, gün içerisinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar çıkması bekleniyor.
Makedonya genelinde ise sabah saatlerindeki bulutların azalması ve güneşin kendini göstermesi tahmin edilirken, en yüksek hava sıcaklıkları 4 ila 11 derece arasında değişecek.
Makedonya Genelinde Sis Etkili Oldu
İvanov: “Yetkiyi Çoğunluk İçin Delil Getirene...
Zaev: “Cumhurbaşkanı Yetkiyi Vermeyi 61 Milletvekiliyle...
Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Arnavut Liderlerle...
İvanov'un Siyasi Liderlerle Yapacağı Görüşmeleri...
Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov Siyasi Partilerle...
'Balkanların Geleceği Karşılıklı Saygı...
'Anayasaya Uygun ve Devletin Çıkarları Doğrultusunda...
Yorumlar