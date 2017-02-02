Makedonya genelinde sabah saatlerinde soğuk, bulutlu ve sisli hava hakim oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 200 metreye kadar indi.

Kalkandelen’dki hava sıcaklığı -8 dereceye kadar düşerken, Üsküp’te -7, Kumanova’da -5, İştip’te -4, Pirlepe ve Manastır’da -2, Debre, Ohri ve Gevgeli’de 0 derece olarak ölçüldü.

Başkent Üsküp’te de yoğun bir sis gözlemlenirken, gün içerisinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar çıkması bekleniyor.



Makedonya genelinde ise sabah saatlerindeki bulutların azalması ve güneşin kendini göstermesi tahmin edilirken, en yüksek hava sıcaklıkları 4 ila 11 derece arasında değişecek.