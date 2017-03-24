

TBMM AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Makedonya'nın Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Afyonkarahisar Fahri Konsolosu Harun Karacan, dün Üsküp’te Türk bayrağının Büyükelçilik aracında kaldırılma girişimini kınadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Karacan, şunları paylaştı:

“Makedonya Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği'nin makam aracına ve Türk bayrağımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Türkiye Büyükelçimiz Tülin Erkal Kara hanımefendinin makam aracındaki Türk bayrağımızı indirmeye teşebbüs eden provokatörün bu girişimi bizleri ve Makedonya’daki soydaşlarımızı derinden üzmüştür.

Makedonya'daki soydaşlarımız tarih boyunca bu tarz provokasyonlar ve ırkçılığa karşı mücadele vermiştir.

Bu çirkin eylemler, dost ve kardeş iki ülke Makedonya ve Türkiye arasındaki bağları hiçbir zaman bozamayacaktır.

Soydaşlarımız yalnız değildir. Biz Türkiye cumhuriyeti devleti olarak Evlad-ı Fatihan torunlarının her zaman yanındayız.

Şanlı Türk bayrağımızın dalgalanmasına engel olabilecek hiçbir güç tanımayız...”