banner43

banner42

24 Temmuz 2017 Pazartesi

Makedonya Fahri Konsolosu Karacan, AK... Yerel Seçimler 6 Ağustos’a Kadar İlan... İsrail Polisi Müslümanlara Saldırıyor Milletvekili Enes İbrahim KKTC’de Başbakan... Ege Denizi'nde 6,3 Büyüklüğünde Deprem ‘Makedonya İsim Sorununu Çözer Çözmez... İldem: “NATO’nun Makedonya’ya Verdiği... NATO’nun Türk Genel Sekreter Yardımcısı... Türkiye’de Kabine Değişikliği, Başbakan... 15 Temmuz 136 Ülkede Anıldı Nimetz’ten İsim Krizi Hakkında Açıklama Makedonya ile Bulgaristan Arasındaki... Bir Milletin Kahramanlık Hikayesi Fotoğraflarla... TİKA Tarafından Arnavutluk'ta Anma Törenleri... “Türk Milleti, 15 Temmuz’da Kelimenin...
Hac Başvuruları 1 Ağustos’a Kadar... Doyran Halkı Referandumda Maden Ocaklarına... Bugün Sıcaklıklar 40 Dereceyi Aşacak;... Makedonya, Kişi Başına En Çok Sigara... Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat AB... Temyiz Mahkemesi, Adli Kontrol Kararlarını... Hava Sıcaklıkları Artacak Kumanova’da Trafik Kazası; 14 Yaralı 15 Temmuz Şehitleri Kalkova Köyünde... Makedonya’da Hava Sıcaklıkları Yeniden... Sıcaklıklar 30 Derecenin Altına Düşecek Büyükelçi Kara Tarım Bakanı Lubço... Hükümet Sözcüsü Görevine Mile Boşnyakovski... Üsküp’te Srebrenitsa Katliamının... Sıcaklıklar 41 Dereceye Kadar Çıkacak
Türkiye’de Başbakan Yardımcılarının... Dr. Sadık Ahmet Vefatının 22. Yıldönümünde... Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral... FETÖ ABD’nin Terör Raporunda İstanbul Şiddetli Yağışa Teslim Oldu Antarktika'dan Kopan Dev Buz Dağı Kıyıdan... Mostar Köprüsü Önünde “15 Temmuz’u... İsrail Polisi Mescid-i Aksa'yı Kapattı 15 Temmuz Şehitleri Prizren'de Anıldı Hırvatistan’da Türk bayrağına Çirkin... Kosova’nın Mamuşa Belediyesinde ’15... Srebrenitsa Katliamının 22. Yıldönümü Kılıçdaroğlu Yürüyüşünü Tamamladı 'Sığınmacılarla İlgili Türkiye'nin... 'Çatışmasızlık Bölgeleri Türkiye’nin...
Makedonya ile Türkiye Turizmde “Rekor”... Mayıs’ta Makedonya’ya gelen Her 3... Kazakistan, Makedonya’dan 5 Otobüs... Üsküp-Doha Seferleri Makedonya’yı... ‘Yerli Şirketlere Yabancı Uzman’... Bütçe Değişikliği Tartışmaları... Wizz Air Üsküp Havaalanından Üç Yeni... Halkbank, Makedonya'daki 5 Büyük Banka... Ekspres Tur Türkiye-Makedonya Hattındaki... Bütçe Değişikliği Bakanlar Kurulunun... Devlet Bakanı Adnan Kahil Müsiad Balkan... Başbakan Zaev İş Dünyasıyla Görüştü Makedonya ile Türkiye İlk 5 Ayda 156... Süper Kupa Üsküp’teki Otel Fiyatlarını... Tütüncülere Devlet Yardımı En Geç...
Şkendiya Tur Atladı, Rabotniçki Elendi Üsküp’te Oynanacak Süper Kupa Maçının... TİKA'dan “Liria“ Atletizm Kulübüne... Fenerbahçe’den Elif Elmas İçin FİFA’ya... Makedonyalı Elif Elmas Fenerbahçe’ye... Ohrili Cedi Osman NBA’e Transfer Oldu Galatasaray’ın Emektar Futbolcuları,... Türkiye, Makedonya’yı Voleybol’da... Makedonya ile Türkiye’nin U18 Voleybolcuları... Makedonyalı Futbolcu Muarem Kazakistan’a... Fenerbahçeli Yıldıza Üsküp’te Onur... Beşiktaş Mogaz ile Metalurg Hentbol... Şampiyonlar Ligi Maçları Facebook'tan... Elif Elmas, Makedonya’yla İlk Milli... Türkiye Kosova Sınavını Farklı Galibiyetle...
'Hedefimiz Sivil Toplum Düşüncesine... TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası Bu Akşam... ZOR Derneği 15 Temmuz Kahramanlarını... Türk Dünyası'nın Genç Yetenekleri... Makedonyalı İzciler İstanbul’da Kampa... Türkçem Dergisi 200. Sayıyı Göğüsledi 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzzetbegoviç'e... İstanbul Shopping Fest Tarih ve Alışveriş... Eyüp Belediyesi'nden Başarılı Öğrencilere... EL Hilal Kuruluşu Yetim Çocuklara Türkiye... Üsküplü Okçular Kahramanmaraş’ta Büyükelçi Kara, Kültür Bakanı Alagyozovski’yi... Üsküp’te Türk Halk Oyunları Konseri... Kurşunlu Han’da Türk Halk Oyunları... Üsküp Türk Tiyatrosu Sırbistan’dan...
Uluslararası Türkologlara “Yabancı... Sırbistan’da Göçmen Kaçakçılığı... T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal... Ohri’deki Depremler ‘Kardeşlik-Birlik’... Karadağ’da Şehit Ömer Halisdemir... Resneli Öğrenci Mehmet Alçe Akademik... İsa Bey Medresesi Bu Yıl 178 Mezun Verdi Türkçe Yeterlilik Sınavı Başvuruları... FON Üniversitesinde III. Türk Kültür... İkinci Turda Liselere 9 Türk Öğrenci... Devlet Matura Sınav Sonuçları Belli... ‘Kiril ve Metodiy’ Üniversitesine... Gostivar Belediye Lisesi Öğrencilerinden... Liselerde İkinci Kayıt Dönemi Yarın... İlk Kayıt Döneminde 99 Türk Öğrenci...
'Anlaşma Makedonya ile Bulgaristan Arasında... Mogherini: ‘Makedonya’da Yeni Başlangıç... Çipras: AB ve NATO Üyeliği için Önce... Sırp Bakan Daçiç’ten Makedonya ile... Dışişleri Bakanı Dimitrov’dan Avusturya... VMRO-DPMNE Koalisyonu, 10 Milletvekili... BDİ Genel Başkanı Ahmeti Arnavut Parti... THP: “TMBH Kumanova Şubesi THP’ye... Başbakan Zaev NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’le... Arnavut Liderler Ali Ahmeti ve Menduh... TDP: “Terbiye, Duruş ve Ülkümüzden... 'Muhalefet Olarak da NATO ve AB Üyeliği... BDİ Kuruluşunun 15'inci Yıldönümünü... VMRO-DPMNE’den SDSM’ye Tepki Dolu... THP: 'Milletimiz ve Devletimizin Daha...
İbn-i Sina Makedonya Türk Sağlıkçılar... Karadağ Klinik Merkezi Göz Hastalıkları... TİKA 120 Ülkeden 1200 Genç Doktor ve... Dünya Nadir Hastalıklar Günü Türk Doktorlar Kosova’da Yine Bir İlke... Şehir Hastanesi Onarılıyor, Hastalar... Türkiye’den Kosova’ya Sağlık Desteği Tefeyyüz Öğrencileri Böbrek Hastalıkları... Makedonya'da Grip Vakaları Azalıyor Kalp Cerrahisi Kliniği, Geçen Yıl 388... TİKA Kosova'da Yoğun Bakım Kliniği... Dr. Hasan: “Makedonya’daki Şeker... Dünya Helal Günü İstanbul’da Kutlandı Dünya Sigarayı Bırakma Günü Acıbadem, Makedonya'dan Sonra Bulgaristan...
Süper Kupa Vesilesiyle Üsküp’te Etkinlikler... Sosyal Yardım Alan 2 Bin Çocuk Ücretsiz... Makedonyalı Okçular Kahramanmaraş’tan... TİKA’dan Arnavutluk’ta Yetimlere... Ohri’de Vatandaşlar Belediyenin İftar... Türk Öğrenci Aydanur Nezir’in Tasarımı... Kadir Geceniz Mübarek Olsun Üsküplü Fatih Makedonya-Türkiye Maçı... Makedonyalı Türk Taraftarlar Maça Birlikte... Sultan Murad Camiindeki Restorasyon Çalışmaları... Üsküp'te İlk Teravih Heyecanı (Foto... TİKA Kosova’da Kadın İstihdamını... Şahin: “Ramazan Ayını En Güzel Şekilde... TİKA Karadağ’da Kimsesiz Kadınlara... 13. Türkçe Konuşma Yarışması’nın...

Makedonya Fahri Konsolosu Karacan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Oldu

TBMM Eskişehir milletvekili ve Makedonya’nın Eskişehir Fahri Konsolosu Harun Karacan, AK Parti’de Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:53
Bu haber 285 kez okundu
Makedonya Fahri Konsolosu Karacan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Oldu

 

TBMM Eskişehir milletvekili ve Makedonya’nın Eskişehir Fahri Konsolosu Harun Karacan, AK Parti’de  Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

Bu vesileyle bugün düzenlenen törenle, Karacan görevi AK Parti Genel Sekreteri görevine seçilen Fatih Şahin’den görevi resmi olarak devraldı.

Törende konuşan Şahin, “Bendenizden boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine Harun Karacan tensip edildiler. Ben bu görev değişikliklerinin partimize, ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisini bu göreve layık gören T.C. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür eden AK Partinin yeni Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiş olmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Sivil Toplumun demokrasinin temeli olduğunu bilen birisi olarak sorumluluğunu aldığım bu kutsal görevin yüksek bilincinde olduğumu belirtmek isterim. Bizler büyük bir davanın içindeyiz. Makamlar ve mevkiler gelip geçici. Bizim ister makamda olalım ister olmayalım verdiğimiz mücadelede de çizgimizde de duruşumuz değişmez. Bizim için asıl olan davadır. Rabbim mahcup
etmesin” diye konuştu.

 

Harun Karacan Kimdir?

Harun Karacan, 1966 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi eğitiminin ardından Konya Selçuk Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

1990 yılından bu yana enerji, gıda, nakliye ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Karacan Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

2009 yılında Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığına seçilen Karacan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Bu görev sürecinde, TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyeliği ve Genç Girişimcilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürdü.

2013 yılında ikinci kez Eskişehir Ticaret Odası başkanı ve TOBB Yönetimine seçilmiştir.

Uluslararası Platformda ise Makedonya Cumhuriyeti Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya Bölgesinden sorumlu Fahri Konsolosluk görevini yürütmektedir.

Harun Karacan 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. 01 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimde 26. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili seçilen Karacan, Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak Görev Almıştır.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan Vekili görevini yürütmektedir. AK Parti 3. Olağanüstü Genel Kurulu’nda MKYK Üyeliğine seçildi. Karacan, evli ve iki çocuk babasıdır.

 

    Yorumlar

İLGİLİ HABERLER

banner73
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜN
BU HAFTA
BU AY
SAYFALAR
KİM KİMDİR? Tümü
SENDE YAZ
Ziyaretçi Defteri
Ziyaretçi Defteri

Siz de yazmak istemez misiniz?

Ziyaretçi Defteri
ARŞİV
2017 © Copyright © by Yenibalkan.com