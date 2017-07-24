TBMM Eskişehir milletvekili ve Makedonya’nın Eskişehir Fahri Konsolosu Harun Karacan, AK Parti’de Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

Bu vesileyle bugün düzenlenen törenle, Karacan görevi AK Parti Genel Sekreteri görevine seçilen Fatih Şahin’den görevi resmi olarak devraldı.

Törende konuşan Şahin, “Bendenizden boşalan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine Harun Karacan tensip edildiler. Ben bu görev değişikliklerinin partimize, ülkemize, demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisini bu göreve layık gören T.C. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür eden AK Partinin yeni Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, “Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirilmiş olmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim. Sivil Toplumun demokrasinin temeli olduğunu bilen birisi olarak sorumluluğunu aldığım bu kutsal görevin yüksek bilincinde olduğumu belirtmek isterim. Bizler büyük bir davanın içindeyiz. Makamlar ve mevkiler gelip geçici. Bizim ister makamda olalım ister olmayalım verdiğimiz mücadelede de çizgimizde de duruşumuz değişmez. Bizim için asıl olan davadır. Rabbim mahcup

etmesin” diye konuştu.



Harun Karacan Kimdir?

Harun Karacan, 1966 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi eğitiminin ardından Konya Selçuk Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans eğitimi aldı.

1990 yılından bu yana enerji, gıda, nakliye ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Karacan Şirketler grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

2009 yılında Eskişehir Ticaret Odası Başkanlığına seçilen Karacan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Bu görev sürecinde, TOBB Ticaret Odaları Konsey Üyeliği ve Genç Girişimcilerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürdü.

2013 yılında ikinci kez Eskişehir Ticaret Odası başkanı ve TOBB Yönetimine seçilmiştir.

Uluslararası Platformda ise Makedonya Cumhuriyeti Eskişehir, Afyonkarahisar, Bilecik ve Kütahya Bölgesinden sorumlu Fahri Konsolosluk görevini yürütmektedir.

Harun Karacan 2014 yerel seçimlerinde AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. 01 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimde 26. Dönem AK Parti Eskişehir Milletvekili seçilen Karacan, Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı olarak Görev Almıştır.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkan Vekili görevini yürütmektedir. AK Parti 3. Olağanüstü Genel Kurulu’nda MKYK Üyeliğine seçildi. Karacan, evli ve iki çocuk babasıdır.