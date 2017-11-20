Son birkaç yıldır siyasi krizle boğuşan Makedonya, bu sürede ihmal edilen komşu ülke ilişkilerini yeniden canlandırmaya başladı.

AB’yle bütünleşme sürecinde önemli bir nokta olan komşuluk ilişkilerinin nasıl geliştiğini anlamak için son bir haftada yapılan görüşmelere bakmak yeterli.

Başbakan Zoran Zaev 17-18 Kasım tarihleri arasında Bosna Hersek’e resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bugün ise Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Üsküp’e gelerek Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov’la bir araya geldi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Zoran Zaev ve heyeti bu akşam Sırbistan’a geçecek. Yarın komşu ülkenin üst düzey devlet yöneticileriyle görüşmeler yapılacak.

23 Kasım Perşembe günü ise Ustrumca’da Makedonya ile Bulgaristan hükümetlerinin ortak Bakanlar Kurulu toplantısında işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğine yönelik somut projeler karara bağlanacak.