



8 Eylül Makedonya Cumhuriyetinin Bağımsızlık günü, ülke genelinde gerçekleşen çok sayıda etkinlikle kutlanıyor. Merkezi tören ise bu akşam Başbakanlık binasının havlusunda gerçekleşti.

Dans, tiyatro ve müzik gösterilerinin sunulduğu törene Başbakan Zoran Zaev, bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merkezi törende Başbakan Zoran Zaev, kalabalığa hitap etti.

Yaptığı konuşmada Zaev, saygı ve anlayış sınırları içinde tek toplum olarak hep birlikte Makedonya Cumhuriyeti’ni inşa etme çağrısında bulundu.



Konuşmasının devamında Zoran Zaev, “8 Eylül 1991 tarihinde referanduma katılan halkın yüzde 95’i tereddütsüz ‘evet’ cevabını vererek bağımsız Makedonya’nın kaderini belirlemiştir. O dönem Makedonlar, Arnavutlar, Türkler, Sırplar, Romanlar, Ulahlar, Boşnaklar omuz omuza durup ülkenin barışını korumuştur” ifadelerini kullandı.

Zaev son olarak konuşmasında hükümet olarak Avrupa Birliği ve NATO yolunda ilerlemek için reformları da yerine getireceklerini vurguladı.

Başbakanlık binasının havlusunda gerçekleşen tören ünlü sanatçılar ve müzik gruplarının konserleriyle gece yarısına kadar devam edecek.



