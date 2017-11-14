





Brüksel’de temaslarda bulunan Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, görüşmelerine devam ediyor.

Dünkü program kapsamında Brüksel’de temaslarda bulunan Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’yle bir araya geldi.

Osmani, “3-6-9 Planı” olarak adlandırılan reform paketinin hayata geçirilmesinde gelinen nokta hakkında Mogherini’ye bilgi verirken, hükümetin Yunanistan’la var olan isim sorununun çözümü için cesur ve pozitif adım atmaya hazırlıklı olduğunu vurguladı.



Hükümet ve Makedonya halkının üyelik müzakereleri hakkında AB’den adım atması beklentilerini dile getiren Osmani, “Makedonya’nın içerisinde olmadığı bir Avrupa Komisyonu Genişleme Stratejisinin güvenilirliği olmaz” ifadelerini kullandı.

Heyet, AB’yle üyelik müzakerelerinin görüşüldüğü toplantıda AB’nin Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn’la da bir araya geldi.

Osmani, reform paketinin hayata geçirilmesiyle Nisan ayında Avrupa Komisyonundan olumlu rapor alıp Haziran-Temmuz ayları arasında Avrupa Konseyi’nin Makedonya’yla müzakerelere başlama kararı almasını beklediklerini söyledi.