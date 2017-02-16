



Makedonya'da ulusal çapta yayın yapan Telma Televizyonu bin kişi üzerinde yaptığı anketin sonuçlarını yayınladı.

Anketteki sorular arasında 'Dünyanın hangi ülkesi Makedonya'nın en iyi dostu?' sorusu da yer aldı. Ankete katılanların %14'ü Türkiye derken, %10'u Rusya ve %6,6'sı ABD dedi. Ankete katılanların %45,2'si ise 'hiçbiri' cevabını verdi.

Etnik bazda anket sonuçlarına bakıldığında ise bu soruya Makedonların %12'si Türkiye, %11,4 Rusya ve %5,9 ABD dedi. Makedonların %49,8'i ise 'hiçbiri' cevabını verdi. En iyi dost ülke sorusuna Arnavutların %16,9'u Türkiye, %10,7 ABD ve %10,2 Arnavutluk dedi. Arnavutların %30'u ise 'hiçbiri' cevabını verdi.



Anket sonuçlarına göre Makedonya'da hem Makedon hem de Arnavut toplumu Türkiye'yi en iyi dost olarak görüyor.