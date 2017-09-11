



Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Ramush Haradinaj Hükümetinde Kamu Yönetimi Bakanı olarak önerildi.

Yağcılar Milletvekili seçilememiş, Fikrim Damka’nın Bakan olmayacağını açıklaması sonucu Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Merkez Yönetim Kurulu’nun yeni hükümette Bakan olarak KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar’ın Bakan olarak görev yapması kararı almıştı.

Haradinaj hükümetinde KDTP’ye Kamu Yönetimi Bakanlığı verilmiş oldu.

Yağcılar, Haradinaj Hükümetinin kurulması durumunda üçüncü dönem Kamu Yönetimi Bakanlığını yürütecek. Kosovaport