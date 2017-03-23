



İngiliz basını Londra’da İngiliz parlamentosu yakınlarında gerçekleşen terör saldırısında dört kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yaralandığını duyurdu.

Şüpheli şahıs önce Wesminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine sürdü. Burada çok sayıda kişiyi yaralayan saldırgan daha sonra parlamento binasına yöneldi.

Saldırı Londra yerel saatiyle 14.40 sıralarında yaşandı.

Şüpheli şahıs önce Westminster (VESTMİNİSTIR) köprüsünde aracını kaldırımdakilerin üzerine sürdü. Aracın yol kenarındaki demir parmaklıklara çarpmasının ardından saldırgan parlamento binasına yöneldi.

Parlamento binasında bir polisi bıçakla yaralayan saldırgan daha sonra güvenlik görevlileri tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

Saldırı sırasında parlamento binasındaki çalışmalar askıya alındı.

Saldırganın vurulmasından sonra bölgeye hava ambulansı sevk edildi, parlamento binası giriş-çıkışa kapatıldı.

Bölge tamamen polis kordonuna alınırken, Westminister Köprüsü ve metro istasyonu kapatıldı.

Polis, yeni bir saldır ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

İngiltere Başbakanlığı: Başbakan Theresa May parlamentodan konutuna getirildi. Şu an durumu takip ediyor.

Eş zamanlı ikinci saldırı

Görgü tanıkları parlamentoya yakın bölgede sivil vatandaşlara ateş açıldığını ifade ediyor.

Eş zamanlı ikinci saldırının ise İngiliz parlamentosu içerisinde yapıldığı, bir saldırganın parlamento içerisinde bir polisi bıçakladığı bildirildi.

Avam Kamarası Lideri David Lidington, parlamentoda bir polisin bıçaklandığı bilgisini doğruladı.

Eldeki ilk bilgilere göre olay bir terör saldırısı

İngiliz polisinden, "Westminster bölgesinden uzakta bulunun. Polis dahil yaralılar var, sayı veremiyoruz." açıklaması yapıldı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada eldeki ilk bilgilere göre olayın bir terör saldırısı olarak görüldüğü belirtildi.

ABD'den saldırıya ilişkin açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiliz parlamentosu ve civarında yaşanan saldırılarla ilgili bilgilendirildiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Twitter'dan yaptığı açıklamada Trump'ın Londra'daki saldırılarla ilgili bilgilendirildiği ve gelişmelerin takip edildiğini iletti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'dan terörle mücadele mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Avrupa ülkelerinin organize bir şekilde terörle mücadele etmesini istedi.

Londra’daki terör saldırısının ardından bir açıklama yapan Hollande, "Bu tür saldırıların engellenmesi için gerekli bütün koşulları yaratmalıyız. Avrupa düzeyinde bu konuda organize olmamız gerekir. "dedi.



Kaynak: TRT Haber