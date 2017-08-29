Hakimler ve Savcılar Konseyi, meclis tarafından görevden alınan Başsavcı Marko Zvrlevski’nin yerine vekaleten Lilyana Spasevska’nın atanmasını kararlaştırdı. Spasevska, yeni başsavcı seçilene kadar görevde kalacak.

Lilyana Spasevska Kimdir?

1954’te Üsküp’te dünyaya geldi. 1977’de Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve aynı yıl dönemin Üsküp Bölge Savcılığında işe başladı. 1984’te Üsküp Belediye Savcılığında Savcı Yardımcısı olarak göreve başladı ve 2003’e kadar bu görevde kaldı. 2003-2009 yılları arasında Üsküp Savcısı oldu. 2009’dan bu yana Cumhuriyet Başsavcılığında göreve başladı ve 2013’te Başsavcı Yardımcısı olarak atandı.

Yeni Başsavcının Seçim Süreci

Yasaya göre, meclisin yeni başsavcının seçimi için resmi gazetede yayınlayacağı ilanla süreci başlatması gerekiyor. Aynı ilanın biri Makedonca biri Arnavutça olmak üzere iki günlük gazetede de yayınlanma zorunluluğu bulunuyor.

İlanın resmi gazetede yayınlanmasından 15 gün içerisinde başvurular kabul ediliyor. Başvurular, olumlu veya olumsuz düşünce alınması için Hakimler ve Savcılar Konseyine iletiliyor. Konsey de 15 gün içerisinde adaylar hakkındaki düşüncelerini açıklamalı bir şekilde hükümete geri gönderiyor.

Birden fazla olumlu görüş olsa bile hükümet sadece birini başsavcı adayı olarak meclisin onayına sunuyor. Eğer konsey 15 gün içerisinde görüş bildirmezse ek 15 günlük süre veriliyor ve görüş gelmemesi halinde otomatik olarak olumlu olarak değerlendiriliyor. Konseyin adaylardan hiçbirine olumlu görüş bildirmemesi halinde ilan yenileniyor.

Hükümetin adaylardan birini seçilmesi üzere meclise gönderiyor. Başsavcı seçilmesi için salt çoğunluk (61 milletvekilinin evet oyu) gerekiyor.

Görev süresi 6 yıl olan başsavcının bir kereye mahsus görevi uzatılabiliyor.