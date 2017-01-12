Bir dönem İngiltere Dışişleri Bakanlığında Diplomat olarak görev alan ve daha sonradan Doğu Avrupa’yla alakalı araştırma ile analiz yapan “Nova Europa” adlı danışmanlık şirketini kuran Thimoty Less, Balkanların geleceğiyle ilgili Hırvatistan gazetesi Jutarnji List’e açıklamalarda bulundu.

Less, Makedonya’daki Arnavutların bir çeşit bağımsızlık alarak ülkenin federasyon şeklini alarak daha sonra Arnavut kısmının Arnavutluk’la birleşmesi gerektiğini söyledi.

Balkanlarla alakalı üç senaryo üzerinde duran Less, ilkinin bölgenin geleceğinin Büyük Britanya, Almanya, Fransa, Rusya ve Türkiye’nin, dışarından ABD’nin vereceği destekle belirlenmesi olarak gösterdi.

İkinci senaryoya göre ABD ve AB’nin bölgeyi Türkiye ile Rusya’ya bırakması, üçüncü senaryoda ise bölgeyi yeni çatışmalara götürecek olsa da dış güçlerin bu bölgeden tamamen çekilmesi olarak sıraladı.

Yugoslavya’nın dağılmasının ardından bölgede ulus devletler yerine çok etnili ülkeler kurulmasına izin verilmesinin Batı’nın hatası olduğuna dikkat çeken Less, bunun nedenini şöyle sıraladı:

“Balkanlarda, tüm halkların eşit haklara, güvenliğe ve ekonomik refaha sahip olacağı başarılı bir çok etnili ülke kurmak için gerekli şartlar yok. O bölgede azınlıkların devlet kurumlarına güvenmesini sağlayacak demokrasi geleneği ve anayasal özgürlük mevcut değil.”