



Avusturya Dışişleri Bakanı ve AGİT dönem Başkanı Sebastian Kurz, Makedonya'ya resmi çalışma ziyuareti gerçekleştirdi. Kurz, ziyareti kapsamında Makedonya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nikola Poposki ile bir araya geldi.

Kurz, Poposki ile birlikte geçen yıl mültecilerin akın ettiği ve binlerce mültecinin geçtiği Makedonya ile Yunanistan arasındaki sınır kapısını da ziyaret etti. Bölgedeki son durum ve mülteciler hakkında bilgi aldı.

Dışişleri Bakanları Kurz ile Poposki arasında ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Poposki, yaptığı açıklamada "Makedonya'da geçen yıl önemli krizler yaşandı. Bu durum Makedonya'nın ve AB ülkelerinin özellikle Avustuyra ve Yunanistan'la işbirliği yapmaya vesile oldu. Kimsenin başaracağımıza inanmadığı sorunlarla bu şekilde mücadele etmeyi başardık." dedi.

Kurz'a basın toplantısında Makedonya'daki hükümet kurma süreci hakkında soru iletildi.

Soruyu yanıtlayan Kurz, "Seçimlerden önce siyasi kriz yaşandı. Benim düşüncem, sadece olumsuzlukları değil, ülkedeki olumlu şeyleri de konuşmaktır. En önemlisi adil, hür ve demokratik seçimlerin gerçekleştiği ve tüm siyasi partilerin bu seçimlerden sonra çıkan sonuçları kabul etmeleridir. Siyasi partiler, seçim sonrası getirilmesi gereken kararlar getirmelidir. Avusturya olarak bizim amacımız, Makedonya ile güçlü ortaklığımızı önümüzdeki dönemde de korumaktır." dedi.