Pazartesi günü kurucu meclis toplantısına başlayan Makedonya Meclisi, toplantının beşinci devamını bugün gerçekleştirecek.

Seçim ve Atamalar Komisyonu üyelerinin teklifi ve oylanmasıyla başlayan toplantı, VMRO-DPMNE’li milletvekillerinin birbirlerine cevap vererek süreci uzatmasıyla devam ediyor.

50'den fazla milletvekilinin daha söz hakkının bulunurken, geçtiğimiz genel kurul toplantılarını göz önüne alırsak bu maddenin görüşülmesi en az bir ay daha sürebilir.

VMRO-DPMNE, SDSM ile BDİ arasında varılan anlaşmanın kamuoyuna açıklanmasını isterken, yerel seçimlerle birlikte yeni parlamento seçimleri istiyor.

SDSM ise VMRO-DPMNE’yi meclis çalışmalarını engellemekle suçlarken, tartışmanın gündem maddesi üzerine yoğunlaşmasını talep ediyor.

Geçtiğimiz hafta varılan anlaşmaya göre Seçim ve Atamalar Komisyonunda VMRO-DPMNE’den 6, SDSM’den 5, BDİ ve Besa’dan 1’er milletvekili üyesi yer alacak. Komisyon Başkanlığı VMRO-DPMNE’de olacak.

30 Aralık’ta başlayan kurucu meclis toplantısı, çoğunluk olmadığı için Başkan seçememiş ve sadece milletvekillerinin görevleri tasdik edilmişti.