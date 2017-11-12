Bugün başkent Üsküp’te Kumanova’da 2015 yılında yaşanan çatışmada tutuklananlar için verilen hapis cezaları kararları protesto edildi.

Birkaç Arnavut sivil toplum kuruluşunun organize ettiği protestolar Üsküp’ün ‘Skenderbeg’ meydanında gerçekleşti. Kumanova’daki çatışmada tutuklananlar için gerçekleşen ‘Diva Naselba’ davasında 8 müebbet ve hapis cezaları protesto edilirken tutukluların serbest bırakılması istendi.



Olay yerinde polis tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Grup ‘Skender Meydanı’nın ardından Üsküp Birinci Asliye mahkemesine doğru sloganlar atarak yürüdü. Mahkemeden sonra protestocular dağıldı.