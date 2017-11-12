Üsküp Birinci Asliye Ceza Mahkemesi, dün açıkladığı Kumanova olayları davasının ardından bugün de aynı olayla ilgili hakkında ayrı bir dava oluşturulan Süleyman Osmani’yi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın terör eylemi gerçekleştirmek ve terör örgütüne üye olmak suçlarını işlediğine kanaat getirdi.

Dün açıklanan Kumanova olaylarıyla ilgili kararla 7 kişiye müebbet hapis cezası verilirken, 13 kişiye 40, 6 kişiye 20, bir kişiye 18, iki kişiye 14, iki kişiye 13 ve 2 kişiye 12 yıl hapis cezası verdi. 4 kişi beraat etti.

2015 yılının 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde Kumanova’nın Diva Naselba mahallesinde güvenlik güçleriyle silahlı grup arasında çıkan çatışmada 8 polis hayatını kaybetti, 40’ı yaralandı. Silahlı gruptan 9 kişi ise çatışma sırasında öldü.