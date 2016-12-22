Özel polis ekipleri bu akşam Kumanova Emniyet Müdürü Stoyançe Veliçkoviç’in evinde arama yaptı.

Makedon medyasında yer alan haberlere göre, seçim usulsüzlükleriyle alakalı belgeleri isteyen polis ekipleri daha sonra Üsküp Savcılığı tarafından verilen izinle dairesinde arama yaptı.

İçişleri Bakanı Oliver Spasovski tarafından Emniyet Müdürü görevine atanan Veliçkoviç’e destek vermek amacıyla halk evin önünde toplanırken, Kumanova Belediye Başkanı Zoran Damyanovski de olay yerine gelerek tarafların sakin olması çağrısında bulundu.

Evde yapılan aramada bazı belgelere el konulurken, polis ekipleri daha sonra dağıldı.



Konuyla ilgili savcılıktan henüz resmi açıklama yapılmadı.



