Ödül töreni için İstanbul’da bulunan Kültür Bakanı Elizabeta Kançeska Milevska, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’yla görüştü.
Topkapı Sarayında gerçekleştirilen görüşmede iki ülke arasındaki kültürel işbirliği ele alındı.
Kültür Bakanları Avcı ve Milevska İstanbul’da...
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