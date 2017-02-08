



Makedonya Devlet Bakanı ve TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, Makedojnya'ya ziyaret gerçekleştiren Kosova Meclis Başkan Vekili Fikrim Damka ile Milletvekili Müferra Şinik'i makamında ağırladı. Gerçekleşen görüşmede Makedonya ile Kosova'da yaşayan Türklerin ortak sorunlarını masaya yatırdı.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekilleri, buluşmada, evsahipleriyle birlikte ortak konular üzerinde görüş alış verişinde bulundu. Samimi hava içinde geçen görüşmede, ilerideki dönemde iki Türk partisi arasındaki ilişkilerin devam edeceğini, Kosova ve Makedonya Türkleri olarak ortak projeler gerçekleştirerek ilişkilerini daha ileriye taşıyacaklarını ifade ettiler.

Üsküp ziyaretinin ardından Kosovalı milletvekiller Gostivar’daki “Vizyon” Üniversitesi Rektörü Fadıl Hoca ve Üniversite öğretim görevlileriyle görüşerek, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgilendirildiler. Kosovaport

