Kosova Meclisi’nde Kosova Türklerini temsil eden Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) milletvekili Müferra Şinik, bugün meclis genel kurul toplantısında yapılan oylamada, Meclis başkan yardımcılığına seçildi.
Milletvekili Şinik, Kosova Meclisi’nde Sırp olmayan azınlıktaki toplulukların siyasi partilerinin oluşturduğu “6+” parlamento Grubu adına, Meclis başkan Yardımcısı görevine önerildi.
Müferra Şinik bu göreve 62 oy ile seçildi.
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