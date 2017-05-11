



Milletvekilleri, Hükümetin düşmesinden yana oy kullandı. Meclis Genel Kurul oturumunda görüşülen Hükümet hakkında güven oylaması muhalefetin isteği doğrultusunda sonuçlandı. Hükümet, 78 evet, 34 hayır ve 3 çekimser oyla düştü.

Hükümetin düşmesinde, iktidar partisi PDK milletvekillerinin de oyları etkili oldu.

Hükümet Güvenoyu Alamadı

Kosova’da hükümet güvenoyu alamadı, ülkede erken parlamento seçimlerinin yolu açıldı.

Muhalefet partileri milletvekillerinin, hükümetin düşmesine yönelik gensoru önergesini görüşmek için olağanüstü toplanan Kosova Meclisi’nin hükümet hakkında yaptığı güven oylaması sonucunda Başbakan İsa Mustafa hükümeti güven oyu alamadı. Milletvekilleri, hükümetin düşmesinden yana oy kullandı. Meclis Genel Kurul oturumunda görüşülen Hükümet hakkında güven oylaması muhalefetin isteği doğrultusunda sonuçlandı. Hükümet, 78 evet, 34 hayır ve 3 çekimser oyla düştü.

Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli’nin Genel Başkanı olduğu Kosova Demokratik Partisi (PDK) ve Başbakan İsa Mustafa’nın lideri olduğu Kosova Demokratik Birliği (LDK) ile azınlıktaki topluluk partilerinden oluşan koalisyon hükümetinin düşmesinde,büyük ortaklarlardan PDK milletvekillerinin de oyları etkili oldu.

Yaklaşık 4o dakika gecikmeyle bu sabah çalışmalarına başlayan Kosova Meclisi genel kurulunda Başbakan İsa Mustafa dahil 40 kadar milletvekili söz aldı. Tartışmalarda, hükümetin yükümlülüklerini yerine getiremediği düşüncesi ağır bastı.

Yaklaşık 4 saat süren toplantının sonunda hükümet hakkında yapılan güven oylamasında , hükümet düştü.

Zira erken parlamento seçimlerinin Anayasa uyarınca 45 gün içinde yapılması gerekecek. Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’nin en kısa süre içinde parti liderlerini toplayarak, erken seçim tarihini açıklaması bekleniyor.

Türk Milletvekilleri Hükümetin Düşmesinden Yana Oy Kullandı

PDK-LDK Koalisyon Hükümetinin düşmesinden yana oy kullanan Milletvekilleri arasında Kosova Demokratik Türk Partisi-KDTP’nin iki Milletvekili de yer alıyor.



Hükümetin düşürülmesi ardından Kosovaport’a konuşan KDTP Milletvekili Fikrim Damka, Hükümetin düşürülmesinden yana oy kullandıklarını açıkladı.

Damka, “Evet Hükümetin düşürülmesinden yana oy kullandık. Çünkü, koalisyon hükümetinin Kosova için önemli konularda karar alma sürecinde sıkıntı yaşadığını gördük. Özellikle Karadağ Sınır Anlaşması’nın Mecliste onaylanmamasıyla vize muafiyeti sürecinin sekteye uğratılması, Kosova halkının halen izole şekilde yaşamasına neden oldu. Umarız yeni bir hükümetle, bu konuda daha başarılı işler yapılır. Düşürülen hükümet elbette iyi ve başarılı işler de yaptı. Bunu yadsıyamayız. Ancak, hayati konularda karar almada yaşanan sıkıntı bizi bu duruma getirdi” ifadelerini kullandı.

Yağcılar: 'Erken Seçime Hazırız'

Hükümetin düşmesi ardından Kosova erken genel seçime hazırlanıyor. Kosova Türk toplumunu Mecliste iki milletvekili ile temsil eden ve düşen Hükümetin ortağı olan KDTP Genel Başkanı Mahir Yağcılar, seçime hazır olduklarını söyledi.



Hükümetin düşürülmesi kararını Genel Başkan Yağcılar Kosovaport’a değerlendirdi.

Yağcılar, “Bu Meclisin bir kararıydı. Milletvekillerinin bir kararaıydı. Biz parti olarak seçimlere her zaman hazırız. KDTP olarak Türk toplumunu Mecliste temsil etmek bizim görevimiz. Birlik ve beraberlik içerisinde seçime gideceğimize inanıyorum. Çünkü buna toplum olarak ihtiyacımız var. Bizler bu seçimlerden de başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz. Ve toplumumuzu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğimize inanıyorum” dedi.

Kaynak: Kosovaport