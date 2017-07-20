



Kosova’daki sivil toplum kuruluşları ortaklaşa olarak Priştine ve Prizren’de “Demokrasi Dayanışması” etkinlikleri düzenleyecek.

İlk etkinlik bugün Prizren’de gerçekleştirilecek. İlk olarak akşam namazının ardından saat 20:50’de Sinan Paşa Camii’nde 15 Temmuz şehitleri için Mevlit ve Hatim Duası okunacak. Ardından, 21:45’de Sinan Paşa Camii’nden Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğuna yürüyüş gerçekleştirilecek. Etkinlik, Başkonsolosluğa çiçek bırakılmasıyla sona erecek.

“Demokrasi Dayanışması” etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Cumartesi günü ise başkent Priştine’de demokrasi yürüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüş, İskender Bey meydanı ile Zahir Pajaziti meydanı güzergahında gerçekleştirilecek. Demokrasi yürüyüşü saat 17:00’de başlayacak.



Kaynak: Kosovaport