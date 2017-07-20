



Türkiye’de 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılı Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç’ın himayesinde düzenlenen törenle anıldı.

“15 Temmuz’u Anma-Demokrasi ve Milli Birlik Günü” töreninde Kosova ve Türkiye kurum ile kuruluş temsilcilerinin büyük bir katılımıyla bu uğurda hayatını kaybetmiş 15 Temmuz şehitleri yaad edildip, gazilere minattarlık duyguları ifade edildi.

Törene, KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, Kosova Güvenlik Kuvvetleri bakanı haki Demolli, Devlet Bakanı Rasim Demiri, Sağlık Bakan Yardımcısı Kadir Hüseyin, Milletvekilleri Fikrim Damka ve Müferah Şinik, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Selen Evcit, Kosova İslam Birliği başkanı naim Tërnava, Priştine Belediye Başkanı Shpend ahmeti, Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, Türkiye Temsil Heyeti Başkanı İhsan Tavazar ile Kosova’da görevli Türk kurum ile kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Anma töreni, 15 Temmuz Şehitleri adına saygı duruşu ve Türkiye ile Kosova Milli Marşlarının okunmasıyla başladı.

Ardından törene katılanları selamlayan Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, 15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünde şehit düşen vatandaşlarımızı ve gazilerimizi andığımız bu günde, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde birlikte olmaktan dolayı herkese teşekkürlerini ifade etti.

Tören katılan davetlilere, Türkiye’de demokratik yollarla seçilmiş hükümete, kurumlara ve anayasal düzene FETÖ terör örgütü tarafından yapılan darbe teşebbüsünün boyutlarıı ortaya koyan video gösterildi.

Video gösteriminin ardından konuşmasına devam eden Büyükelçi Kıvılcım Kılıç, “- 15 Temmuz alışılagelmiş türden bir askeri kalkışma değildi. Ankara ve İstanbul semalarında savaş uçaklarının görüldüğü ilk anlarda, bazı şeylerin ters gittiğini anladık. İlerleyen saatlerde, bunun askeri bir darbe girişiminin ötesine geçtiğinin ve faillerinin, kendini “Kainat İmamı” olarak nitelendiren Fetullah Gülen’in müritlerinden oluştuğunun anlaşılmasıyla bu dehşet hissiyatı pekişti. O gece darbecilerin gösterdiği vahşet ve hıyaneti tanımlayacak uygun kelimeleri bulmak imkânsızdır. Sözkonusu teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki en kanlı terör eylemini teşkil etmektedir. Ülkenin demokratik kurumlarını savunmak için sokağa çıkan masum sivillere karşı ölümcül silahlar kullandılar. Kendilerini silah arkadaşı olarak gören ve girişime katılmayı reddeden masum askeri personeli ve komutanları öldürdüler. Darbeciler, kendilerine karşı direnişi bastırmak için, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni, Milli İstihbarat Teşkilatı karargâhını ve Özel Harekât Merkezi’ni bombaladılar. Sayın Cumhurbaşkanımıza suikast girişiminde bulundular. O gece, 250 vatandaşımızı öldürdüler ve 2000’den fazla insanımızı yaraladılar.15 Temmuz, Türk demokrasisi ve Devleti için bir güç ve sebat sınavıydı. Bu sınavı geçtiğimiz için gurur duymaktayız. Gerek iktidar partisi, gerek muhalefet partileri, Silahlı Kuvvetler ile Emniyet Güçlerinin örgüte üyesi olmayan mensupları ve basın, darbecilere karşı ayağa kalktı. Bunun da ötesinde, her kesimden ve siyasi görüşten Türk halkı, özveriyle tankların önüne çıkarak ve demokratik haklarını talep ederek direndi ve tarihi bir dayanışma örneği gösterdi. 15 Temmuz, Türk demokrasisinin zaferidir” ifadelerini kullandı.

Fetullah Gülen’in yıllar önce yaptığı darbe planları, kendi sözlerinden katılımcılara izletildi.

Törende ayrıca, kahpe darbe girişimin canlı tanığı eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) gazisi Fadil Pushkolli, darbe gecesinde yaşadıklarını anlattı. /kosovaport/