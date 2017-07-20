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20 Temmuz 2017 Perşembe

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Kocacık’ta “Balkanlar’dan 15 Temmuz’a Bakış” Paneli Düzenlendi

T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından, Merkez Jupa’ya bağlı Kocacık köyünde, “Balkanlar’dan 15 Temmuz’a Bakış” konulu bir panel düzenlendi.

11 Temmuz 2017 Salı 21:07
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Kocacık’ta “Balkanlar’dan 15 Temmuz’a Bakış” Paneli Düzenlendi

 

 

Makedonya’daki 15 Temmuz faaliyetleri kapsamında bugün Merkez Jupa’ya bağlı Kocacık köyünde, “Balkanlar’dan 15 Temmuz’a Bakış” konulu bir panel düzenlendi.

T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından düzenlenen panele, T.C. Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TİKA Üsküp Program Koordinatörü Aytekin Ayden, Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim, TMBH Genel Başkanı ve eski milletvekili Erdoğan Saraç, başta olmak üzere Makedonya’nın farklı bölgelerinden çok sayıda konuk katıldı.


Etkinlik kapsamında, 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunurken, İstiklal marşı da okundu.

Panelde söz alan Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, konuşmasının odağına gençleri koydu.

Büyükelçi Kara, “FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz menfur darbe girişiminin birinci yıldönümü vesilesiyle biraraya gelmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle hem şehitlerimiz için yas tutuyor, hem de, ülkemizi ve demokrasimizi darbeci hainlerin ellerine bırakmadığımız gün olan 15 Temmuz’u demokrasi bayramı olarak kutluyoruz.

Huzurunuzda darbeciler tarafından şehit edilen 250 vatandaşımızı rahmetle anarken gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

 

“Cumhurbaşkanımız Demokrasimizi Kurtarma Mücadelesini Başlattı”

T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o karanlık gecenin en zor şartlarında tüm halkı sokağa davet ederek demokrasiyi kurtarma mücadelesini başlattığını kaydeden Büyükelçi Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Atatürk Gençliğe Hitabında, hepinizin çok iyi bildiği gibi; “Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin!” demiştir. İşte 15 Temmuz’da gençlerimiz Atalarına verdikleri sözü tutmuş ve hain darbecilere karşı göğüslerini korkmadan siper etmişlerdir.

İstiklal Marşımızın şairi, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale şehitleri için ne güzel öylemiş; “Âsım’ın nesli...diyordum ya...nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi nâmûsunu, çiğnetmeyecek…”   Ve o nesiller işte FETÖ’cülerin önünde yılmadan duranlardı.

15 Temmuz’da gençlerimiz tamamen bu ruhla hareket etti. Bu hayasız akın dursun diye gövdesini tankın, tüfeğin önüne siper etti.

Hiçbir millete nasip olmayacak bu gençlikle ne kadar gurur duysak ne kadar övünsek azdır.”

15 Temmuz gecesi Makedonya’dan Türkiye’ye tam destek geldiğini vurgulayan Büyükelçi Kara, “O menfur gecede sizler Makedonya’da da tek yürek oldunuz. Dualarınızla Türkiye’deki kardeşlerinize destek oldunuz. Buralarda meydanları doldurarak darbecilerin, FETÖ’nün, Makedonya’daki uzantılarına gereken cevabı verdiniz. Sevgili arkadaşlar, teminatımız sizlersiniz.

Beklentimiz, Makedonya Hükümetinin FETÖ’yle ve bu ülkedeki uzantılarıyla mücadelemizde bizimle dayanışma içerisinde olması ve FETÖ’nün kalıntılarının bu ülkeden temizlenmesidir” dedi.

Büyükelçi Kara, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

15 Temmuz gecesi tek beklentilerinin Türkiye’nin ayakta kalması olduğunu belirten Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim, Türk halkının Türkiye’ye sahip çıkmakla Rumeli’deki Türklere de sahip çıktığını kaydetti.

İbrahim, bugünkü Türkiye’nin yeniden güçlü ve görmek istedikleri bir Türkiye olduklarını kaydetti.

 

“Türk Medyasının Yaptıkları Takdire Şayandır”

Yeni Balkan gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mürteza Sulooca, Makedonya’daki Türk medyasının yaptıkları ve çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirtti. Sulooca, Türk medyasının anında yaptığı haberlerin yanı sıra özel sayılar ve eklerle de FETÖ’yü anlatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

TİKA başta olmak üzere diğer Türk kurumlarının buradaki çalışmalarının da Türkiye’de yaşanan olayların gerçek bir şekilde yansıtılmasına vesile olduğunu kaydeden Sulooca, “Başka ülkelerde zor görebileceğimiz şekilde analizler yapıldı. Konuşmacılar, FETÖ’nün gerçek yüzünü dile getirerek bu yapılanmanın bölgede değil dünyadaki yapılanmasını inceleyerek vatandaşlarımıza sunmuş oldu. FETÖ darbesinin Balkanlarda medya açısından çok iyi şekilde tanıtıldığını ve vatandaşlar tarafından anlaşıldığına inanıyorum” diye konuştu.

Her zaman Türkiye’nin arkasında olduklarını 15 Temmuz’dan itibaren gösterdiklerini kaydeden ADEKSAM Başkanı Tahsin İbrahim, “Biz MATÜSİTEB olarak o dönemde FETÖ terör örgütünün Türkiye kadar dünya için de bir tehlike olduğunu söyledik. Bizim yaşadığımız ülkede de bir tehlike. Burada yaşayan Türkler olarak, bu tehlikeyi, bu çeteyi, bu terör örgütünü, bu vatansızları bizim ülkemizde de barındırmak istemiyorum. Bunları defetmek boynumuzun borcudur” dedi.

İlahiyatçı Prof. Dr. Süleyman Baki, 15 Temmuz gecesi Üsküp’te derin bir huzursuzluk yaşadıklarını söyledi. Baki, “Maalesef dini istismar eden, din kisvesi altında, dini değerlerden yararlanarak bir altyapı oluşturan bir terör örgütünden, FETÖ’den bahsediyoruz. Aslında bu örgütün dinle bir alakası yok. Dini istismar eden bir örgüt olduğu yıllardır bilniyor. Fakat bu derece hain bir örgütün neler yapabileceğini bilhassa 15 Temmuz’da yaşadık” diye konuştu.

MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, kurum olarak daha o geceden itibaren sokaklara döküldüklerini ve Türkiye’ye destek verdiklerini kaydetti. Emin, resmi kurumlara yaptıkları ziyaretlerle FETÖ tehlikesini anlattıklarını belirtti.

Çekimleri TRT tarafından yapılan panelin,TRT Avaz'da yayınlanması öngörülüyor.

 

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