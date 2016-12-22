Dün akşam Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesi nedeniyle Makedonya'da da derin üzüntü yaşandı.
22 ve 23 Aralık tarihleri arasında 10:00 ila 13:00 ve 15:00 ila 17:00 saatleri arasında Rusya'nın Üsküp Büyükelçilik binasında taziye defterine imza atılabilecek.
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