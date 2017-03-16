Bilişim Toplumu ve Kamu Bakanı Marta Arsovska Tomovska, bugün düzenlediği basın toplantısıyla 2016 yılına ilişkin kamu sektörü çalışanları verilerini açıkladı.

Rapora göre 2015’te 1,793 olan Türk devlet memuru sayısı 2016’da 12 kişi azalarak 1,781’e düştü. Makedonlar hariç, diğer azınlıklar arasında sadece Türklerin sayısı düşerken kamuda temsil oranı %1,61 olarak açıklandı.

Kamu sektöründe çalışan diğer etnik toplulukların sayıları ve temsil oranı ise şöyle:



Devlet kurumları arasında Türklerin temsil oranının %9,54’le en çok Başbakanlıkta olduğu görülüyor. Anayasa Mahkemesi ve Savcılar Konseyinde ise Türklerin temsil oranı sıfır olarak kayda geçti. Diğer daha önemli devlet kurumlarına bakacak olursak, Makedonya meclisinde çalışanların %1,06’sı, Bakanlıklarda %1,8’i, Savcılıkların %1,53’ü ve mahkemelerde çalışanların %1,34’ü Türklerden oluşuyor.

Makedonların %0,69’unu oluşturduğunu ve diğer toplulukların kamuda temsil oranını karşılamak için kurulan Ohri Çerçeve Anlaşmasını Uygulama Sekreterliğinde bile hakça temsil sağlanmadı. Bu sekretaryada çalışanların sadece %2,47’si Türklerden oluşuyor.

Türklerin Bakanlıklara göre temsil oranı ise şöyle:

Ekonomi Bakanlığı - %3,55

Çevre ve Alan Planlama Bakanlığı - %0,44

Sağlık Bakanlığı - %0,73

Tarım, Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığı - %2,4

Bilişim Toplumu ve Kamu Bakanlığı - %0,98

Kültür Bakanlığı - %0,63

Yerel Yönetimler Bakanlığı - %0

Dışişleri Bakanlığı - %1,51

Eğitim ve Bilim Bakanlığı - %2,68

Savunma Bakanlığı - %2,85

Adalet Bakanlığı - %3,1

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı - %2,31

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - %0,9

Maliye Bakanlığı - %0,61

Belediyeler bazında bakıldığı zaman ise Türk Belediyeleri Plasnitsa’da Türklerin temsil oranı %86,67, Merkez Jupa’da ise %81,25 olarak görülüyor. 81 belediyeden 60’ın hiçbir Türk çalışmıyor. Dolneni Belediyesinde Türklerin temsil oranı %14,29, Debre’de %8,2, Vrapçişte’de %4,55, Gostivar’da %5,04, Resne’de %6,52, Çayır'da %4,21 Konçe ile Mavrova ve Rostuşe Belediyelerinde ise %11,11.

Kamu sektöründe çalışan Türklerin %62,04’ü erkek, %37,96’sı ise kadınlardan oluşuyor. Kamuda çalışan Türklerin ortalama yaşı ise 42,71.

Türklerin eğitim durumlarına bakıldığında ise kamuda çalışan 1,781 Türk’ten 848’ü (%47,61) üniversite mezunu, 20’si yüksek lisans, 13’ü ise doktorasını tamamlamış. 473’ü lise, 251’i ise ilkokul mezunu.

Makedonya’da Memur Sayısı 129 bin 653

1,291 olan devler kurumlarında toplam memur sayısı 129 bin 653 olarak kayda geçti. En çok çalışan 34 bin 708’le eğitim sektöründe olurken, sağlık alanında çalışanların sayısı 19 bin 991. Makedonya ordusunda 7 bin 405 personel, İçişleri Bakanlığında ise 11 bin 689 kişi çalışıyor. Devlet memurlarının %54’ü kadınlar, %46’sı ise erkeklerden oluşuyor.





Not: Ohri Çerçeve Anlaşmasına göre Makedonya'daki etnik toplulukların nüfusa oranı kadar devlet kurumlarında temsil edilmeleri gerekiyor. Anlaşmanın imzalanmasından 16 yıl geçmesine rağmen Türklerin %3,85 olan nüfusa oranının yarısının bile karşılanmadığı görülüyor.