Bakanları Kurulu, geçtiğimiz haftalardan itibaren devlet kurumlarında müdürlük pozisyonunda bulunan isimlerin görevden alınması ve yerine atamalar yapılmasına başlamıştı.

Devlet kurumlarında müdür pozisyonunda bulunan Türkler arasında ilk görevden alma ise dünkü Bakanlar Kurulunda yapıldı. Eğitim ve Bilim Bakanlığına bağlı Pedagoji Kurumu Müdürü Muhittin Kahveci, dünkü bakanlar kurulunda görevden alındı. Kahveci’nin yerine henüz başka bir ismin ataması yapılmadı.

Bakanlar Kurulunun bu haftaki gündeminde diğer konular arasında müdürlerin görevden alınmasına devam edilmesi bekleniyor.