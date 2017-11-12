Arnavut İttifakı ve BDİ, Gostivar Belediye Başkanı seçilen Sağlık Bakanı Arben Taravari ve Struga Belediye Başkanı seçilen Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Ramiz Merko’nun yerine getireceği yeni isimleri hafta sonuna kadar belirleyecek.

MİA’nın haberine göre, Arnavut İttifakının Taravari’nin yerine önerilecek isim hakkında parti içi görüşmelerin devam ettiği kaydedilirken, BDİ’nin de Başbakan Zaev’le Merko’nun yerine getirilecek isim hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Taravari’nin yerine getirilecek isimler arasında Göz Hastalıkları Kliniği Müdürü Bekim Tateşi ve nevrolog Fatmir Meciti olarak gösteriliyor.

Hükümetin belirleyeceği isimler, meclisten onay aldıktan sonra göreve başlayabilecek.