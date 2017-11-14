Avrupa Komisyonunun Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, önümüzdeki hafta Üsküp’e gelerek temaslarda bulunacak.
Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov’la yaptığı görüşmenin ardından Twitter’da paylaşımda bulunan Hahn, Üsküp ziyaretinin sabırsızlıkla beklediğini söyledi.
Hahn’ın ziyareti kapsamında siyasi liderler ve sivil sektörle görüşmesi ve reform sürecinin devam etmesinin önemi hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
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