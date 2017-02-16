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16 Şubat 2017 Perşembe

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Jbogar: “Evzoni İçin Kalıcı Çözüm Arıyoruz”

AB’nin Makedonya Büyükelçisi Samuel Jbogar, Brüksel’in Yunan çiftçilerin protestosu nedneiyle kapatılan Evzoni sınır kapısındaki sorunu takip ettiğini ve en kısa sürede kalıcı bir çözüm için uğraş verdiğini söyledi.

16 Şubat 2017 Perşembe 09:55
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Jbogar: “Evzoni İçin Kalıcı Çözüm Arıyoruz”

AB’nin Makedonya Büyükelçisi Samuel Jbogar, Brüksel’in Yunan çiftçilerin protestosu nedneiyle kapatılan Evzoni sınır kapısındaki sorunu takip ettiğini ve en kısa sürede kalıcı bir çözüm için uğraş verdiğini söyledi.

Gevgeli Belediye Başkanı İvan Frangov’la görüşen Büyükelçi Jbogar, iki hükümetin diğer sınır kapılarından geçişlere izin vermesi ve son kullanma tarihine yakın malların bu sınırlardan geçirilmesine ilişkin adımlar atıldığı bilgisinin kendisine verildiğini kaydetti.

Gevgeli Belediye Başkanı Frangov ise hem Makedonya hem de Yunanistan’ın mevcut krizden dolayı etkilendiğini, en büyük zararı ise Gevgeli’nin gördüğünü belirtti.

 

 

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