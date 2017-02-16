AB’nin Makedonya Büyükelçisi Samuel Jbogar, Brüksel’in Yunan çiftçilerin protestosu nedneiyle kapatılan Evzoni sınır kapısındaki sorunu takip ettiğini ve en kısa sürede kalıcı bir çözüm için uğraş verdiğini söyledi.
Gevgeli Belediye Başkanı İvan Frangov’la görüşen Büyükelçi Jbogar, iki hükümetin diğer sınır kapılarından geçişlere izin vermesi ve son kullanma tarihine yakın malların bu sınırlardan geçirilmesine ilişkin adımlar atıldığı bilgisinin kendisine verildiğini kaydetti.
Gevgeli Belediye Başkanı Frangov ise hem Makedonya hem de Yunanistan’ın mevcut krizden dolayı etkilendiğini, en büyük zararı ise Gevgeli’nin gördüğünü belirtti.
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