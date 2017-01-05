



Alınan bilgiye göre, Bayraklı'da İzmir Adliyesi'nin C kapısı yakınlarında hakim ve savcı araçlarının bulunduğu bir otoparkta patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Patlamanın ardından görgü tanıkları olay yerinden silah seslerinin geldiğini aktardı. Ayrıca bir aracın alev aldığı görüldü.

Yaralıların Ege Üniversitesi hastanesine sevk edildiği bildirildi. Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Manas Bulvarı Salhane dere kenarında inceleme yapan polis ekipleri, bölgeye trafik akışını kesti. Giriş ve çıkışları kontrol altına alan polis, siyah montlu, beyaz bereli ve 1,65-1,70 metre boyundaki bir şüpheliyle ilgili çalışma başlattı.

Bu arada, patlamanın yaşandığı yerin yakınında şüpheli bir paketin daha olduğu öğrenildi.

Patlamanın ardından 2 terörist ölü ele geçirildi, bir teröristi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.