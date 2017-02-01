



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, ülkedeki siyasi gelişmeler hakkında siyasi partiler ile bugün yapacağı görüşmelerin saatleri belli oldu.

İvanov bugün BESA Lideri Bilal Kasami ile 12.00'da, 'Arnavut Birliği' temsilcisi ile 13.00'da, BDİ Lideri Ali Ahmeti ile 14.30'da, SDSM Lideri Zoran Zaev ile 16.00'da ve VMRO-DPMNE Lideri Nikola Gruevski ile 17.30'da görüşecek.

Cumhurbaşkanlığı kabinesinden yapılan açıklamada PDŞ temsilcilerinin de görüşme için davet edildikleri belirtildi.