Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, referandum neticesinin ardından Türkiye cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.
Türk medyasında yer alan ve Cumhurbaşkanlığına dayandırılan bilgilere göre Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak referandumdaki başarısından dolayı tebrik ettiler.
Kaynak: Haberler.com
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