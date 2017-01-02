



Yılbaşı gecesi İstanbul'da bir gece kulübüne yapılan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler için Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

İvanov mesajında "Masum gençlerin öldürülmesi bize imsanlık adına birlik içinde daha güçlü olmamızı hatırlatmaktadır. Dualarımız hayatını kaybedenlerin yakınları için olacaktır." ifadelerini kullandı.

Gyorge İvanov ayrıca mesajında bu hain saldırıyı şiddetle kınadığını da ekledi.