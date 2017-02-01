Bugün beş siyasi partinin lideri ve heyetleriyle görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı İvanov, hükümeti kurma yetkisinin kendisine mecliste çoğunluk elde ettiğine dair yazılı belge getiren partiye vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı İvanov, “Makedonya Cumhuriyeti anayasasının 90. maddesi uyarınca, ilk olarak çoğunluk hakkında delil gösterilecek ardından hükümeti kurma yetkisi verilecek” ifadelerini kullandı.



Partilerle istişare toplantıları gerçekleştirmesinin hem kendi düşüncelerini aktarmak hem de partilerin tutumlarını görmek açısından önemli olduğunu vurgulayan İvanov, liderlerle siyasi, anayasal ve kurumsal krizden nasıl çıkılacağının da konuşulduğunu dile getirdi.