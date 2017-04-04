Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov tarafından kabul edilen Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, görüşme sonrası basının karşısına çıktı.

AB ve NATO üyeliğinin birlik ve beraberlik için ne kadar önemli olduğunun kanıtlandığını kaydeden Tusk, “Bugün birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyuyorsunuz. Umuyorum ki etnik çatışmalar dahil, diğer tüm olası gerginliklerden kaçınacaksınız” ifadelerini kullandı.

Tusk, “Sayın Cumhurbaşkanı, bu uzun süreli kriz sizin AB üyeliği yolunuzu uzatıyor. Demokratik temeller, nezaket ve makul üzerine kurulu bir çözüm bulmalısınız. Sadece böyle bir çözüm kalıcı olacaktır. Böyle bir çözüm bulduğunuzda desteğimiz arkanızdadır” dedi.

Ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı İvanov, hükümeti kurma yetkisini SDSM’ye vermemesinin önleyici bir karar olduğuna dikkat çekti ve bu halen kararının arkasında olduğunu belirtti.



Arnavut platformuyla ülkenin egemenliği, bağımsızlığı ve üniter yapısının tehdit altında olduğunu bir kez daha söyleyen İvanov, bu platformla hükümete şantaj uygulandığını, Makedonya’nın içişlerine karışıldığı, etnik kavgaların körüklendiği ve Ohri Çerçeve Anlaşması dışında taleplerle vatandaşların manipüle edildiğini sözlerine ekledi.

İvanov, siyasi krizlerin önüne geçilmesi için tüm partileri AB reformlarını öncelik tutması gerektiğini vurguladı.