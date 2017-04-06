



Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi için gittiği istanbul'da bugün zirvenin Cumhurbaşkanları oturumuna katılacak. İvanov'un bugün de katılımcılara hitap etmesi bekleniyor.

Dün İstanbul'da başlayan 20. Avrasya Ekonomi Zirvesine 40 farklı ülkeden mevcut ve eski cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve devlet adamları, siyasetçiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve işadamları katılıyor.



20. Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Makedonya Devlet Bakanı Beycan İlyas da yer alıyor.