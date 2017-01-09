Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov bugün 11 aralık seçimlerinde en çok milletvekili çıkaran VMRO-DPMNE Genel Başkanı Nikola Greuvski'ye hükümeti kurma görevini verdi.
Makedonya'nın 9. dönem meclis kadrosu ilk oturumunu 30 Aralık tarihinde gerçekleştirdi. 120 milletvekilinden oluşan 9. dönemde VMRO-DPMNE ve koalisyonu 51, SDSM ve koalisyonu 49, BDİ 10, Besa 5, PDŞ 2, Arnavut Birliği Koalisyonu 3 milletvekili ile temsil ediliyor.
Görev verildiği günden itibaren 20 gün içerisinde yetkili parti hükümet kadrosunu Meclise sunmak zorunda.
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