



Düzenlenen '5. Küresel Bakü Forumu'na katılmak üzere Azerbaycan'a giden Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, forumda konuşma yapıp ikili temaslar kuracak.

İvanov, bugün forumun Cumhurbaşkanları oturumunda 'Uluslararası İlişkilerin Geleceği: Güç ve Menfaatler' adı altında bir konuşma da yapacak.

Cumhurbaşkanı İvanov'un Azerbaycan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de ikili görüşme gerçekleştirmesi, ilerleyen zamanda da diğer katılımcılarla farklı temaslar kurması bekleniyor.

100'ün üzerinde Cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, eski liderler, bilim adamları ve uzmanların katılacağı '5. Küresel Bakü Forumu' boyunca Avrupa'nın geleceği, Uluslararası ilişkilerde Çin'in rolü, Rusya ve Batı arasındaki ilişkiler, modern terörle mücadele, güvenlik tehditleri, transatlantik ilişkileri, Batı ve İslam arasında birlik gibi konuların tartışılacağı öğrenildi.